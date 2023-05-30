Организатора мероприятия на День защиты детей ищут в Новосибирске

За организацию праздника готовы заплатить 300 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новосибирске ищут подрядчика, который организует и проведет мероприятия на День защиты детей 1 июня. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». За организацию праздника готовы заплатить 300 тысяч рублей.

Известно, что мероприятия пройдут на Михайловской набережной. Повеселиться и набраться положительных эмоций можно будет с 12:00 до 16:00.

Как указано в техзадании, исполнитель должен будет организовать развлекательную программу, разработать сценарий и тайминг, а также организовать работу администратора на площадке.

− Исполнитель должен подготовить и обеспечить выступление музыкальных, творческих коллективов на протяжении всей концертной программы, − говорится в документе.

В мероприятии задействуют двух ведущих и двух вокалистов, дирижера, вокальный профессиональный коллектив и так далее.

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