«6 животных сгорело, многие обожжены»: под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками

Под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками. ЧП случилось вечером в понедельник, 29 мая в селе Ленинское микрорайона Олимп Новосибирского района.
— Из дома выскочило около 30 собак, 6 сгорело. Люди пытались поймать собак и привязать их к деревьям. Есть обожженные собаки, сильно пострадавшие, — сообщает телеграм-канал «Приют Академгородка».
Волонтеры сообщают, что часть собак им удалось спасти и вывезти оттуда в другое место. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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