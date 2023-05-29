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НовостиОбщество29 мая 2023 19:19

«6 животных сгорело, многие обожжены»: под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками

Под Новосибирском загорелся дом с 30 собаками
Галина СИМОНОВА
Под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками.

Под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками. ЧП случилось вечером в понедельник, 29 мая в селе Ленинское микрорайона Олимп Новосибирского района.

— Из дома выскочило около 30 собак, 6 сгорело. Люди пытались поймать собак и привязать их к деревьям. Есть обожженные собаки, сильно пострадавшие, — сообщает телеграм-канал «Приют Академгородка».

Волонтеры сообщают, что часть собак им удалось спасти и вывезти оттуда в другое место. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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