Из Новосибирска запустят прямые рейсы на остров Хайнань в Китае

Росавиация разрешила двум авиакомпаниям летать из Новосибирска в город Санья. Фото: Виктория МИНАЕВА

Росавиация разрешила двум авиакомпаниям летать из Новосибирска в город Санья, расположенный на острове Хайнань в Китае. В документе, размещенном на сайте ведомства, сообщается, что такие разрешения получили компании «Ред Вингс» и «Икар».

Летать самолеты будут два раза в неделю. Кроме Новосибирске перевозчики смогут летать на Хайнань из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска и других городов.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Росавиация одобрила новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку. Рейсы могут выполняться ежедневно. С начала мая летать прямиком из столицы Сибири можно также в Ереван — по средам и пятницам.

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