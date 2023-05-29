В новосибирском пабе девушке, которой стало плохо, отказались дать воды

Девушкам отказались давать воду бесплатно - только за деньги. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В прошлые выходные жительницы Новосибирска пошли в ирландский паб на площади Ленина. Из-за духоты одной из них стало плохо – она начала падать в обморок.

– Пока я ее держала, попросила парня сходить за барную стойку и принести стакан воды. Какого же было наше удивление, когда воды пожалели и сказали: «Только покупайте». Вы серьезно?! – возмутилась ее подруга, оставив негативный отзыв о сервисе заведения на сервисе «Фламп».

В самом заведении на претензию девушек на сайте пока не ответили. Отметим, что рейтинг паба на сервисе не дотягивает даже до четверки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber