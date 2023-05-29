В новосибирском пабе девушке, которой стало плохо, отказались дать воды

Девушкам отказались давать воду бесплатно - только за деньги.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В прошлые выходные жительницы Новосибирска пошли в ирландский паб на площади Ленина. Из-за духоты одной из них стало плохо – она начала падать в обморок.
– Пока я ее держала, попросила парня сходить за барную стойку и принести стакан воды. Какого же было наше удивление, когда воды пожалели и сказали: «Только покупайте». Вы серьезно?! – возмутилась ее подруга, оставив негативный отзыв о сервисе заведения на сервисе «Фламп».
В самом заведении на претензию девушек на сайте пока не ответили. Отметим, что рейтинг паба на сервисе не дотягивает даже до четверки.
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