Алтайский парень забил палкой отчима во время застолья

Мужчину убили палкой. Фото: СУ СК по Алтайскому краю/Толк.

В Рубцовском районе Алтайского края парень насмерть забил отчима палкой. Об убийстве пишет Толк.

— Утром того дня 21-летний парень выпивал с отчимом в доме своей матери. В какой-то момент между ними произошла ссора. Выйдя во двор, молодой человек взял деревянную палку и не менее пяти раз ударил ей по голове отчима, сообщили алтайские следователи.

В итоге пострадавший умер от открытой черепно-мозговой травмы. По словам свидетелей, между родственниками всегда были напряженные отношения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber