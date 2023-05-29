Бердский пляж «Чайка» очистили от валунов, мешавших подойти к воде

Прокуратура заставила убрать валуны с берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске Новосибирской области местное население добилось очистки береговой линии пляжа «Чайка» от валунов. Насыпь из камней мешала людям подойти к воде.

– В ходе прокурорской проверки установлено, что с правой стороны пляжа (вид на водохранилище), в районе участка, прилегающего к металлическому забору, проводили работы по укреплению береговой лини собственники дома отдыха «Голубое озеро», – сообщили в ведомстве.

Но разрешений на «дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов» водоема, у владельцев дома отдыха не было. По результатам проверки гендиректору дома отдыха внесли представление об устранении нарушений. Вскоре береговая полосу очистили от валунов, а виновных привлекли к ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber