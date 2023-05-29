Обход к центру СКИФ в Кольцово под Новосибирском готов на 95%

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском достраивают обходную дорогу к центру СКИФ. Фото: ТУАД НСО

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском достраивают обходную дорогу к центру СКИФ. Как отмечает подрядчик, сейчас она готова уже на 95%.

— Сейчас идут работы по бетонированию тумб освещения, монтаж деформационных швов, омоноличивание продольных швов эстакады, устройство водопропускных лотков. После бетонирования будут смонтированы опоры освещения. Предполагается, что трассе установят яркие светодиодные светильники, которые заработают в августе 2023 года. Сегодня на объекте также ведутся работы по разбивке геодезической основы под установку водоотводных лотков, — рассказали в ТУАД по Новосибирской области.

Предполагается, что готова будет дорога летом. Протяженность участка — 995 метров, эстакады — 156. Она позволит создать транспортную «артерию», по которой можно будет проезжать участок Барышево-Орловка-Кольцово, минуя наукоград. Еще эта дорога позволит подъезжать из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ, а также на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита. На этот раз причина — недостаток финансирования. Сейчас разработка проектной документации оценивается в 995 миллионов рублей. 26-метровая автодорога должна связать трассу «Иртыш» и Чуйский тракт.

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