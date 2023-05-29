Новосибирец сэкономил на покупке циркулярной пилы, поменяв ценники в магазине

Мужчина решил сэкономить на покупке пилы, поменяв ценники. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Новосибирска, который похитил из магазина дорогую циркулярную пилу. Мужчина заплатил за нее деньги, но меньше, чем было нужно.

– Посетитель магазина поменял ценник на товаре на другой – от более дешевого, таким образом, оплатив меньшую стоимость. Ущерб, причиненный магазину, составил свыше девяти тысяч рублей, – сообщили в ведомстве, ссылаясь на администратора магазина отделочных материалов.

Продавцы нажали тревожную кнопку, и в магазин приехала группа задержания. По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину и доставили его в полицию. В отношении задержанного завели уголовное дело, а циркулярную пилу вернули в магазин.

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