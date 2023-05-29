Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 16:37

«Может остаться без уха»: в Новосибирске собака покусала 5-летнего мальчика

В Академгородке собака напала на 5-летнего мальчика
Данила ШУЛЯК
Мальчика привезли в «травму» с ранением уха.

Мальчика привезли в «травму» с ранением уха.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в отделение травматологии Советского района Новосибирска поступил мальчик с ранением уха. Чужая собака сильно укусила ребенка.

— При наихудшем итоге пострадавший может лишиться уха. Мы провели первичную хирургическую обработку, перевязали ухо и отправили ребенка на операцию в детскую больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Пока неясно, как чужой пес мог наброситься на ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber