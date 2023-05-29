«Может остаться без уха»: в Новосибирске собака покусала 5-летнего мальчика

Мальчика привезли в «травму» с ранением уха.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В минувшие выходные в отделение травматологии Советского района Новосибирска поступил мальчик с ранением уха. Чужая собака сильно укусила ребенка.
— При наихудшем итоге пострадавший может лишиться уха. Мы провели первичную хирургическую обработку, перевязали ухо и отправили ребенка на операцию в детскую больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Пока неясно, как чужой пес мог наброситься на ребенка.
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