В Новосибирской области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита

В Новосибирске области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита. Масштабный проект остается нереализованным уже на протяжении нескольких лет. На этот раз причина — недостаток финансирования.

Ранее проектировщика прекратили искать в ноябре 2022 года — из-за ошибок в оформлении документов. Один из них к тому моменту уже утратил силу, а другой — не учитывал транспортные расходы подрядчика и траты на картографические изыскания.

На этот раз, как пишет издание «Интерфакс», конкурс заморозили в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств, которые нужны для выполнения этих работ. Сейчас разработка проектной документации оценивается в 995 миллионов рублей.

Напомним, 26-метровая автодорога должна связать трассу «Иртыш» и Чуйский тракт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber