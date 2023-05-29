В Новосибирской области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита

В Новосибирске области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске области повторно остановили конкурс на проектирование Южного транзита. Масштабный проект остается нереализованным уже на протяжении нескольких лет. На этот раз причина — недостаток финансирования.
Ранее проектировщика прекратили искать в ноябре 2022 года — из-за ошибок в оформлении документов. Один из них к тому моменту уже утратил силу, а другой — не учитывал транспортные расходы подрядчика и траты на картографические изыскания.
На этот раз, как пишет издание «Интерфакс», конкурс заморозили в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств, которые нужны для выполнения этих работ. Сейчас разработка проектной документации оценивается в 995 миллионов рублей.
Напомним, 26-метровая автодорога должна связать трассу «Иртыш» и Чуйский тракт.
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