В новосибирском Академгородке 60-летний мужчина упал с электросамоката

60-летний мужчина упал с самоката. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Советском районе Новосибирска мужчина решил арендовать электросамокат, чтобы прокатиться по ночному Академгородку. К сожалению, поездка закончилась переломом обеих костей предплечья.

— Ночью в отделении мужчине наложили гипс. В результате падения он заработал перелом кистей предплечья со смещением, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Когда с руки спадет отек, мужчине проведут операцию.

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