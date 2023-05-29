В новосибирском Академгородке 60-летний мужчина упал с электросамоката

60-летний мужчина упал с самоката.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Советском районе Новосибирска мужчина решил арендовать электросамокат, чтобы прокатиться по ночному Академгородку. К сожалению, поездка закончилась переломом обеих костей предплечья.
— Ночью в отделении мужчине наложили гипс. В результате падения он заработал перелом кистей предплечья со смещением, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Когда с руки спадет отек, мужчине проведут операцию.
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