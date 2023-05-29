Новосибирск попал в топ-10 щедрых городов России

Новосибирск попал в топ-10 самых щедрых городов в рейтинге «Яндекса». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск попал в топ-10 самых щедрых городов в рейтинге «Яндекса». Столица Сибири оказалась на 6 месте, немного уступив Краснодару. Составлялся рейтинг на основе пользования программой для округления чеков в сервисах «Яндекса». Собранные суммы направлены на благотворительность.

Новосибирцы таким образом пожертвовали 2,47 миллиона рублей. В прошлом году хотя бы раз программой воспользовались 8610 новосибирцев.

Всего по итогу работы фонда за 2022 год в общей сложности пользователи из разных городов округлили чеки на 177,5 миллионов рублей. Больше всех перевели жители Москвы и Санкт-Петербурга: 71,43 и 20,98 миллионов.

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