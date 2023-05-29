«Перестал выходить на связь»: в Новосибирской области ищут 22-летнего парня из Красноярска

В Новосибирской области ищут 22-летнего Виталия Резакова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области ищут 22-летнего Виталия Резакова. Парень перестал выходить на связь с 27 мая.

— Сам молодой человек проживает в Красноярске, его родные живут в Новосибирске. Заявка поступила на горячую линию отряда о пропажи молодого человека, крайний раз выходил на связь с родными 27 мая, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Молодой человек может находиться в разных городах. Ранее он не пропадал.

Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, бордовые штаны, черные кроссовки с красными полосками и черную кепку.

Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете что-нибудь о Виталии или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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