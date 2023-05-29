Предприниматели обсудили проблемы борьбы с нелегальным бизнесом в Сибири

Власти пытаются вывести таксистов-нелегалов из тени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теневой бизнес все больше досаждает легальному. Тему нездоровой конкуренции обсуждали на одной из секций конгресса предпринимателей Алтайского края. Бизнесмены считают, что власти должны принять меры, а прокуратура призывает их самих сообщать о противозаконных фактах.

Интернет – наше все

Интернет-бизнес под видом совместных закупок процветает при молчаливом содействии покупателей.

– Легальных бизнесменов на селе до сих пор считают барыгами, что наживаются на других, а того, кто продает «из-под полы», – что он людям пользу приносит: продает дешевле, – прокомментировали Аltapress.ru общественный помощник алтайского бизнес-омбудсмена в ЗАТО Сибирский Наталья Лукьянова и председатель общественного совета по предпринимательству при главе Алтайского района Виталий Гуменников.

Зарегулированность торговли заставляет предприимчивых граждан уходить в тень соцсетей. Там проще организовать бизнес и избежать налогов. Чаще всего такие предприниматели выступают оргами совместных закупок, получая сверху процент (оргсбор). Срабатывает и менталитет покупателей: взять там, где дешевле - пусть эта разница всего в 50 рублей.

– Отбирая клиентов, нелегал уничтожает малый бизнес, особенно сельский, – отметили специалисты.

Поднимали вопрос и по перевозчикам-нелегалам. Особенно много жалоб на сервис «Блаблакар». Таксистов проверяют многие надзорные ведомства, их деятельность пытаются урегулировать на федеральном уровне, но проблема не решена. Также в зоне пристального внимания нелегальный туризм и блогеры-физлица.

Стандартный ответ

Многие эксперты считают, что надо создавать условия для легального бизнеса (самозанятость и низкий налог на профдоход), а также ужесточать наказания за нарушения, вплоть до уголовной. Но, по словам предпринимателей, ни то, ни другое пока не срабатывает.

В прокуратуре отмечают, что успех в битве с нелегалами невозможен без активного содействия бизнесменов и граждан. И предлагают сообщать о фактах в полицию, налоговую и прокуратуру. Но предприниматели на это не соглашаются.