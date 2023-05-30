Дождь сменится жарой: в Новосибирске 30 мая потеплеет до +25 градусов

Днём после дождя выглянет солнце.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
30 мая в Новосибирске пасмурная и прохладная погода в течение дня сменится на жаркую. Ещё ночью будет +9...+11 градусов с дождем и грозой, а уже днём — солнце и +25 градусов.
— Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По области температура ночью достигнет +8 градусов, местами до +13, днём — до +21...+26. Будет переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков.
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