В Академгородке Новосибирска убрали плескательный бассейн «Гаврик»

Фонтан снесли. Фото Светланы Книжник/Навигатор

В новосибирском Академгородке снесли легендарный бассейн в микрорайоне «Щ». Об этом пишет «Навигатор». Он существовал с лета 1982 года.

– Предложили сделать плескательный бассейн в виде подводной лодки длиной метров пятнадцать, глубиной – в тридцать, сорок и семьдесят сантиметров, вокруг песчаный пляж с раздевалкой, питьевой фонтанчик под бакен и солнечные часы, – рассказывал на страницах «Навигатора» создатель «Поиска» Петр Анофриков.

Со временем популярное место забыли — фонтан стал невыгодным с экономической точки зрения, а после и вовсе начал рушиться. Точка была хороша — разрешали купаться. Но, к сожалению, легендарный бассейн уже снесли, спасти место отдыха не получилось.

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