«Предлагала дешевые авто и квартиры»: под Новосибирском мошенница обманула знакомых на 2 миллиона

В Бердске 45-летняя женщина обманула знакомых на 2 миллиона. Фото: ГУ МВД по НСО/Ксения ТИМОФЕЕВА

В Бердске 45-летняя женщина обманула знакомых на 2 миллиона. Предприимчивая сибирячка обещала продать им подешевле квартиры и машины, люди отдавали деньги, но товара так и не дожидались.

— Клиентов женщина нашла через знакомых. Она предлагала им приобрести автомобили или квартиры по заниженной цене. Покупатели, доверяя ей, отдавали ей денежные средства и получали расписки, — рассказали в областном МВД. — После этого она под разными предлогами тянула время, обещая, что скоро товар поступит, однако в реальности не собиралась доводить сделку до конца, а полученные деньги тратила.

Так ей удалось «наторговать» больше 2 миллиона рублей. Во время обыска в ее квартире силовики изъяли мобильники, ноутбук, флешки и банковские карты. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. Как оказалось, раньше она уже была судима за мошенничество.

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