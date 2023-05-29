Гигантская пробка сковала въезд на дамбу ОбьГЭС в Новосибирске из-за перекрывшей дорогу фуры

Фура перегородила единственный въезд на дамбу. Фото: "АСТ-54"/Телеграм.

Вечером в понедельник на въезде на дамбу ГЭС, со стороны Шлюза, образовалась большая пробка. Как сообщили в паблике «АСТ-54», причиной стал большегруз с прицепом.

— Фура перекрыла единственную полосу в сторону ОбьГЭСа — водителям приходится объезжать ее по обочине, — написано в посте.

Недалеко от фуры, на другой стороне дороги, стояла грузовая газель с фургоном. Между машинами валялись различные запчасти. Как сообщил один из подписчиков паблика под ником Павел Денисов, «фура снесла газель на встречке и ей нельзя двигаться с места ДТП пока не приедет ГАИ». А Tatiana посетовала, что «опять 4 часа до дома ехать вместо 45 минут».

В Госавтоинспекции аварию КП-Новосибирск пока не прокомментировали.

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