Губернатор Новосибирской области Травников приказал подготовить лучшие условия для детей в лагерях

Глава региона поручил сделать отдых в летних лагерях наиболее безопасным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасного летнего отдыха детей. Об этом он заявил на совещании 29 мая.

— Главный вопрос – обеспечение безопасности детей, условий для оздоровления. Не менее важно сделать так, чтобы летний отдых для детей был полезным, — заявил он.

С 1 июня в регионе начнется летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне, по плану, к работе приступят 1009 мест отдыха. Из них 62 — загородные лагеря, 55 — стационарные, 7 — палаточные, и 947 лагерей с дневным пребыванием.

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