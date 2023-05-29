В Новосибирске «Тойота» сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось в Калининском районе города в понедельник, 29 мая.

— В 14:00 43-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» ехал по улице Тюленина в сторону улицы Мясниковой. Напротив дома № 1 корпус 2 он сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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