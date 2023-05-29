«Не смотри, не смотри ты по сторонам»: новосибирские выпускники выступили в электричке

Ребята решили спеть после праздника. В электричке. Фото: предоставлено героем.

В Новосибирске 25 мая отзвучали в школах последние звонки. Для некоторых выпускников запомнится импровизированным концертов в электричке.

– Мы поехали после последнего звонка гулять на набережную. Шли с колонкой и слушали музыку, – рассказал КП-Новосибирск Макар Макаров. – А когда зашли в последний вагон, у меня появилась идея спеть вместе, и ребята сразу же согласились. Снимал наш друг, он уже бывший выпускник.

Десять выпускников исполнились несколько песен. На видео, которое завирусилось в местных пабликах и соцсетях, попали две из них – «Батарейки» группы «Жуки» и «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой.

Пассажиры на импровизированный концерт реагировали по-разному. При этом большинство снимали на мобильники.

- На видео мы были в вагоне, где мало людей, а в остальных было больше. Люди там начинали петь с нами, а потом аплодировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber