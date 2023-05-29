Новосибирский научный центр «Вектор» возглавил Александр Агафонов. Фото: Игорь Николаев

В пятницу, 26 мая, в базе ЕГРЮЛ появились данные о новом главе «Вектора» в Новосибирске. Теперь врио гендиректора назначили Александра Агафонова.

Суля по реестру, на должность ученого назначили 26 мая. Однако он работает в центре с 1983 года. Теперь он зам гендиректора по научной работе и доктор биологических наук.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-глава «Вектора» Ринат Максютов будет оспаривать свое увольнение в суде. Его лишили должности «в связи с утратой доверия».

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