Новосибирский научный центр «Вектор» возглавил Александр Агафонов.
Фото: Игорь Николаев
В пятницу, 26 мая, в базе ЕГРЮЛ появились данные о новом главе «Вектора» в Новосибирске. Теперь врио гендиректора назначили Александра Агафонова.
Суля по реестру, на должность ученого назначили 26 мая. Однако он работает в центре с 1983 года. Теперь он зам гендиректора по научной работе и доктор биологических наук.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-глава «Вектора» Ринат Максютов будет оспаривать свое увольнение в суде. Его лишили должности «в связи с утратой доверия».
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