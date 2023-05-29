Новосибирских волонтеров завалили просьбами отдать кота стоимостью в полмиллиона

Узнав стоимость котика, люди сразу захотели его «усыновить». Фото: ЦРДЖ
Новосибирских волонтёров завалили просьбами отдать им кота, который пришёл на участок сибиряков в селе Барышево. Хвостатый, которого люди приняли за дикаря, оказался саванной - породистым и очень дорогим котом.
- Было много желающих забрать его ещё на этапе отлова, когда люди поняли, сколько он может стоить. Ну и потом тоже немало, когда кот уже был у нас, - рассказали КП-Новосибирск в Центре реабилитации диких животных.
Но отдавать котика, стоимостью в полмиллиона и выше, первому попавшемуся волонтёры не будут. Пока что он живёт у них на передержке, сначала зоозащитники попытаются найти хозяина с помощью чипа кота, если таковой был, а если сделать этого не удастся - определят животное в специальный приют для диких кошек.
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