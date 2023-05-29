В Новосибирске двое мужчин перевернулись на моторной лодке посреди Оби

Мужчины дрейфовали по Оби на перевернутой лодке. Фото: МАСС НСО.

В воскресенье вечером на реке Обь перевернулась лодка с двумя мужчинами на борту. Как сообщили в МАСС, это произошло чуть ниже Октябрьского моста.

- Информация на телефон дежурного поступила в 20.35. сообщалось, что лодка перевернулась, и в воде находится два человека, - рассказали в ведомстве. - На поисковые работы вышел катер со спасателями МАСС.

34-летних мужчин, которые дрейфовали по течению на перевернутой лодке, обнаружили напротив бывшего пляжа «Наутилус». Спасатели пересадили их в катер и вместе с лодкой доставили на берег, где передали сотрудникам речной полиции.

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