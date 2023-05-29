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НовостиПроисшествия29 мая 2023 11:00

Сельчанин из-под Новосибирска обжаловал приговор за мошенничество на 1,8 миллиона рублей

Он занял госденьги на строительство дома в селе
Данила ШУЛЯК
Сельчанин взял деньги, но не построил дом.

Сельчанин взял деньги, но не построил дом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Венгеровский районный суд Новосибирской области обжаловал приговор сельчанина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

— Вахитов в 2016 был включён в реестр граждан-участников по госпрограмме. Ему перечислили 1770000 рублей, за которые тот до октября 2017 года обязался построить жилой дом в селе Кыштовка, — указано в постановлении суда.

Дома до сих пор нет. Когда появится — неясно.

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