Сельчанин из-под Новосибирска обжаловал приговор за мошенничество на 1,8 миллиона рублей

Сельчанин взял деньги, но не построил дом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Венгеровский районный суд Новосибирской области обжаловал приговор сельчанина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
— Вахитов в 2016 был включён в реестр граждан-участников по госпрограмме. Ему перечислили 1770000 рублей, за которые тот до октября 2017 года обязался построить жилой дом в селе Кыштовка, — указано в постановлении суда.
Дома до сих пор нет. Когда появится — неясно.
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