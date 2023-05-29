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НовостиОбщество29 мая 2023 9:44

Власти Новосибирской области предложили перечислить месячную зарплату на нужды СВО

Об этом сообщил замгубернатора
Галина СИМОНОВА
Губернатор отметил, что многие представители власти могут перечислить месячную зарплату на нужды СВО.

Губернатор отметил, что многие представители власти могут перечислить месячную зарплату на нужды СВО.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Андрей Травников поддержал идею своего заместителя Сергея Семки о перечислении зарплаты не нужды бойцов специальной военной операции.

На оперативном совещании в понедельник, 29 мая, замгубернатора отметил, что многие представители властей по собственному желанию перечисляют средства для закупки оборудования на СВО.

- Поддерживаю предложение. Доходы у всех разные, но я думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму больше, чем дневной заработок. Некоторые руководители, думаю, смогут с легкостью перечислить и месячную зарплату, — добавил глава региона.

В прошлом году из резервного фонда области на цели СВО было выделено 4,2 миллиарда рублей.

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