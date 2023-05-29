Власти Новосибирской области предложили перечислить месячную зарплату на нужды СВО

Губернатор отметил, что многие представители власти могут перечислить месячную зарплату на нужды СВО.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Губернатор Андрей Травников поддержал идею своего заместителя Сергея Семки о перечислении зарплаты не нужды бойцов специальной военной операции.
На оперативном совещании в понедельник, 29 мая, замгубернатора отметил, что многие представители властей по собственному желанию перечисляют средства для закупки оборудования на СВО.
- Поддерживаю предложение. Доходы у всех разные, но я думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму больше, чем дневной заработок. Некоторые руководители, думаю, смогут с легкостью перечислить и месячную зарплату, — добавил глава региона.
В прошлом году из резервного фонда области на цели СВО было выделено 4,2 миллиарда рублей.
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