«Его кепку нашли на дороге, ведущей к дому»: в Новосибирской области две недели ищут мужчину в камуфляжной одежде и сланцах

Мужчина пропал 14 мая. Фото: предоставлено Вячеславом

В Новосибирской области ищут 40-летнего Пузина Александра Геннадьевича. Мужчина ушел из дома в деревне Кыштовка 14 мая и пропал.

- Брат только недавно приехал с севера и решил встретиться со знакомыми. Дома оставил карту банковскую, телефон. Такси вызвал с сотового жены, уехал на берег. Там его и видели последний раз, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, брат Александра.

По словам мужчины, Александр с компанией отдыхали на берегу. Когда засобирались домой, вызвали такси.

- Саша остался на берегу, потому что не влез в машину. Утром домой так и не пришел. Его тут же начали искать, подали заявление в полицию. Кепку Александра нашли на дороге, которая ведет к дому. Утонуть он не мог, иначе бы его сланцы где-нибудь всплыли, - говорит Вячеслав.

Известно, что Александр ушел из дома в кепке, камуфляжной форме и сланцах.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Александра Пузина напишите по номеру - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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