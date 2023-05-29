«Его кепку нашли на дороге, ведущей к дому»: в Новосибирской области две недели ищут мужчину в камуфляжной одежде и сланцах

Мужчина пропал 14 мая. Фото: предоставлено Вячеславом
В Новосибирской области ищут 40-летнего Пузина Александра Геннадьевича. Мужчина ушел из дома в деревне Кыштовка 14 мая и пропал.
- Брат только недавно приехал с севера и решил встретиться со знакомыми. Дома оставил карту банковскую, телефон. Такси вызвал с сотового жены, уехал на берег. Там его и видели последний раз, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, брат Александра.
По словам мужчины, Александр с компанией отдыхали на берегу. Когда засобирались домой, вызвали такси.
- Саша остался на берегу, потому что не влез в машину. Утром домой так и не пришел. Его тут же начали искать, подали заявление в полицию. Кепку Александра нашли на дороге, которая ведет к дому. Утонуть он не мог, иначе бы его сланцы где-нибудь всплыли, - говорит Вячеслав.
Известно, что Александр ушел из дома в кепке, камуфляжной форме и сланцах.
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