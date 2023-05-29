В Новосибирске 5-летний мальчик головой застрял в подставке для горшка. Фото: МАСС.

В Дзержинском районе Новосибирска шалость 5-летнего ребенка обернулась неприятностью. Мальчик, играя, надел на голову пластиковую подставку для детского горшка. Однако снять ее уже не смог. Родители тоже оказались бессильны. Пришлось вызывать спасателей.

– С помощью бокореза спасатели аккуратно перекусили пластик и сняли подставку с головы ребёнка, после чего передали его матери. Медицинская помощь мальчику 5-ти лет не потребовалась, – говорится в сообщении МАСС.

Спасатели напомнили, что оставлять детей без присмотра нельзя. Не нужно давать малышам вещи, в которые они могут засунуть пальцы, ноги, руки или любопытные головы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber