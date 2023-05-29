В Новосибирске 5-летний мальчик головой застрял в подставке для горшка. Фото: МАСС.
В Дзержинском районе Новосибирска шалость 5-летнего ребенка обернулась неприятностью. Мальчик, играя, надел на голову пластиковую подставку для детского горшка. Однако снять ее уже не смог. Родители тоже оказались бессильны. Пришлось вызывать спасателей.
– С помощью бокореза спасатели аккуратно перекусили пластик и сняли подставку с головы ребёнка, после чего передали его матери. Медицинская помощь мальчику 5-ти лет не потребовалась, – говорится в сообщении МАСС.
Спасатели напомнили, что оставлять детей без присмотра нельзя. Не нужно давать малышам вещи, в которые они могут засунуть пальцы, ноги, руки или любопытные головы.
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