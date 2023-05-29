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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:19

Под горячую руку: в Новосибирске двое пьяных мужчин во время драки рассекли бровь продавщице блинной

За прошедшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 27 хищений, 15 нарушений общественного порядка, задержаны и переданы полиции 12 правонарушителей
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

26 мая в 16:24 в супермаркете, расположенном в Центральном районе г. Новосибирска, за попытку кражи одиннадцати дезодорантов на общую сумму 3 980 рублей бойцами ГБР-72 был задержан мужчина в возрасте около 40 лет. Похищенное было изъято и возвращено торговому учреждению, а жулик передан полиции.

В этот же день, в 21:25 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонил житель дома 32 по ул. Урицкого, пользующийся услугой «Безопасный двор». Бдительный гражданин сообщил о подозрительном мужчине, ошивающемся возле частных гаражей. Прибывшие бойцы ГБР-75 обнаружили предположительно находящегося под воздействием запрещенных веществ человека и выпроводили его с охраняемой территории.

27 мая доставил массу неудобств администрации бизнес-центра, расположенного на ул. Владимировская в Железнодорожном районе, их же нетрезвый сотрудник. Он порывался зайти внутрь и приступить к работе, несмотря на то, что решением руководства был от неё отстранен. Бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели его из здания в 15:13 и затем в 18:05, когда он снова пытался попасть в здание.

28 мая в 14:17 по неустановленной причине двое нетрезвых мужчин устроили потасовку в блинной, расположенной в Октябрьском районе на ул. Зыряновская. Сцепившись в драке, они причинили физический вред не друг другу, а продавщице – в виде рассечения брови. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-74 задержали обоих хулиганов и передали их сотрудникам полиции. Женщине медицинская помощь не потребовалась.

В 18:24 гвардейцы в одном из магазинов Октябрьского района задержали женщину, регулярно совершавшую кражи, но до этого дня остававшуюся непойманной. Попалась воровка на хищении бутылки виски и тринадцати сэндвичей «Онигири» стоимостью 2 549 рублей. Женщина признала свою вину и была отпущена после того, как в присутствии бойцов ГБР возместила весь причиненный своими кражами материальный ущерб.