Под горячую руку: в Новосибирске двое пьяных мужчин во время драки рассекли бровь продавщице блинной

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

26 мая в 16:24 в супермаркете, расположенном в Центральном районе г. Новосибирска, за попытку кражи одиннадцати дезодорантов на общую сумму 3 980 рублей бойцами ГБР-72 был задержан мужчина в возрасте около 40 лет. Похищенное было изъято и возвращено торговому учреждению, а жулик передан полиции.

В этот же день, в 21:25 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонил житель дома 32 по ул. Урицкого, пользующийся услугой «Безопасный двор». Бдительный гражданин сообщил о подозрительном мужчине, ошивающемся возле частных гаражей. Прибывшие бойцы ГБР-75 обнаружили предположительно находящегося под воздействием запрещенных веществ человека и выпроводили его с охраняемой территории.

27 мая доставил массу неудобств администрации бизнес-центра, расположенного на ул. Владимировская в Железнодорожном районе, их же нетрезвый сотрудник. Он порывался зайти внутрь и приступить к работе, несмотря на то, что решением руководства был от неё отстранен. Бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели его из здания в 15:13 и затем в 18:05, когда он снова пытался попасть в здание.

28 мая в 14:17 по неустановленной причине двое нетрезвых мужчин устроили потасовку в блинной, расположенной в Октябрьском районе на ул. Зыряновская. Сцепившись в драке, они причинили физический вред не друг другу, а продавщице – в виде рассечения брови. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-74 задержали обоих хулиганов и передали их сотрудникам полиции. Женщине медицинская помощь не потребовалась.

В 18:24 гвардейцы в одном из магазинов Октябрьского района задержали женщину, регулярно совершавшую кражи, но до этого дня остававшуюся непойманной. Попалась воровка на хищении бутылки виски и тринадцати сэндвичей «Онигири» стоимостью 2 549 рублей. Женщина признала свою вину и была отпущена после того, как в присутствии бойцов ГБР возместила весь причиненный своими кражами материальный ущерб.