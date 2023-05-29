«Субару» дотла выгорела на парковке в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 мая, в Новосибирске рядом с домом на Ивана Севостьянова загорелась иномарка. Огонь уничтожил машину, рассказали в соцсети очевидцы.

– В начале шестого утра раздались хлопки на улице, выглянул в окно, увидел, что горит автомобиль, спустился. Автомобиль «Субару» без номеров выгорел полностью, – рассказал подписчик в группе «Инцидент Новосибирск».

Другие авто, добавил очевидец, не пострадали. Хозяин сгоревшей машины, по словам новосибирца, так и не объявился.

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Автомобиль горел на площади 5 квадратов. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ликвидировали открытое горение в 05:45, – уточнили в ведомстве.

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