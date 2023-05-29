Новосибирцы заметили мертвых голубей в фонтане в Нарымском сквере

Новосибирцы заметили в фонтане двух мертвых голубей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Местные жители заметили мертвых голубей в фонтане, расположенном на территории Нарымского сквера в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

В воде плавали трупы двух птиц. Что произошло с пернатыми – неизвестно.

В комментариях новосибирцы начали гадать, из-за чего погибли голуби. Кто-то предположил, что причиной их смерти стало отравление химией, которой могли помыть фонтан перед запуском.

Была и другая версия.

− Люди кормят голубей хлебом. А этого делать нельзя. Вот они и передохли, − написала одна из местных жительниц.

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