Новосибирцы заметили мертвых голубей в фонтане в Нарымском сквере

Новосибирцы заметили в фонтане двух мертвых голубей.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Местные жители заметили мертвых голубей в фонтане, расположенном на территории Нарымского сквера в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
В воде плавали трупы двух птиц. Что произошло с пернатыми – неизвестно.
В комментариях новосибирцы начали гадать, из-за чего погибли голуби. Кто-то предположил, что причиной их смерти стало отравление химией, которой могли помыть фонтан перед запуском.
Была и другая версия.
− Люди кормят голубей хлебом. А этого делать нельзя. Вот они и передохли, − написала одна из местных жительниц.
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