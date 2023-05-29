Внучка успела спастись: при пожаре в бревенчатом доме под Новосибирском погибла 75-летняя пенсионерка

Пенсионерка погибла при пожаре в бревенчатом доме в селе Абрамово Куйбышевского района. Фото: Сергей ГАПОН

Пенсионерка погибла при пожаре в бревенчатом доме в селе Абрамово Куйбышевского района. Внучка 75-летней женщины успела спастись, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в 04:16 утра 28 мая. Спустя восемь минут после вызова на место прибыл первый пожарный расчет. В тот момент уже полыхали жилой дом и надворные постройки.

− На тушение специалисты подали четыре ствола и подвозили воду от ближайшего пожарного гидранта. Во время разведки в горящем здании газодымозащитники обнаружили погибшую пенсионерку, − сообщили в МЧС.

10-летняя школьница смогла самостоятельно эвакуироваться из горящего дома. К счастью, девочка не пострадала.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках. Площадь пожара составила 212 метров квадратных.

В тушении задействовали 17 человек личного состава и пять единиц техники.

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