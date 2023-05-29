Сидела на одуванчике: краснокнижную бабочку махаон повстречал новосибирец в Центральном парке

Краснокнижную бабочку махаон повстречал новосибирец в Центральном парке. Фото: Александр Петров.

Житель Новосибирска заметил на одуванчике необычную бабочку. Сибиряк повстречал красавицу в центре города.

– Это махаон. Вид занесён в Красную книгу НСО. Судя по статьям прошлых лет, был замечен только в области и в окрестных СНТ. А эту бабочку я увидел в самом центре, в Центральном парке! – написал горожанин в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО».

В комментариях подписчики написали, что тоже встречали красавицу. Только не в городе. А видели ее, к примеру, на берегу Оби или на даче.

Биолог Алексей Яновский подтвердил КП-Новосибирск, этот вид бабочки действительно редкий.

– Это довольно большая и красивая бабочка махаон. Редкий вид. Думаю, что он внесен в Красную Книгу НСО. Встречается в разных районах области. Сам я не раз видел махаонов в Здвинском районе и на даче вблизи Академгородка. Всегда одиночных. Гусеницы тоже живут по одиночке, так как самка откладывает по одному яйцу. Гусеницы питаются листьями, бутонами и завязями зонтичных растений, вроде борщевика, сныти, укропа или петрушки, – рассказал КП-Новосибирск ученый.

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