В Новосибирской области запретят школьные чаты в WhatsApp и Telegram

В Новосибирской области учителя перестанут общаться с учениками и их родителями через WhatsApp и Telegram. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области учителя перестанут общаться с учениками и их родителями через WhatsApp и Telegram. Дело в том, что по закону теперь запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

− У нас отказываются от иностранных мессенджеров и вводят свои, российские, − пояснил в беседе с КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Школы и детские сады должны полностью перейти на российские платформы к сентябрю 2023 года. Одной из них может стать бесплатная платформа для учебы и общения «Сферум».

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