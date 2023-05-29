В Чулыме под Новосибирском отремонтировали дороги после вмешательства судебного пристава

После вмешательства судебного пристава в Чулыме отремонтировали дороги. Фото: ГУ ФССП России по НСО

После вмешательства судебного пристава в Чулыме отремонтировали дороги. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

− Чулымский районный суд обязал районную администрацию провести ремонтные работы по надлежащему содержанию участков автомобильных дорог по улицам Кооперативная, Элеваторная, Мостовая, Аптечная, переулок Больничный, Кожемякина и Комсомольская, − говорится в публикации.

Должник обратился в суд и попросил отложить сроки проведения ремонта. Суд пошел ему навстречу. Когда срок истек, должник вновь попросил отсрочку. В этот раз служители Фемиды оказались не на его стороне.

Представителю администрации объяснили, что может грозить в случае неисполнения судебного решения. Должника привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Также должник выплатил 30 тысяч рублей штрафа и исполнительский сбор.

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