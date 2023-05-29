У четырех детей из Новосибирской области в конце мая диагностировали грипп

За прошедшую неделю четыре ребенка из Новосибирской области заболели гриппом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю четыре ребенка из Новосибирской области заболели гриппом. Об этом на оперативном совещании в правительстве 29 мая сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

На период с 22 по 28 мая ОРВИ диагностировали у 15 825 местных жителей.

− Также зарегистрировано четыре случая гриппа, все дети. Всего с нарастающим итогом зарегистрировано 1540 случаев гриппа, − подчеркнул министр здравоохранения НСО.

Кроме того, новосибирцы обращались в медучреждения после укуса клеща – всего 1067 обращений, 25 человек забрали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.

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