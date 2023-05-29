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НовостиОбщество29 мая 2023 5:33

У четырех детей из Новосибирской области в конце мая диагностировали грипп

За неделю зарегистрировано 15 825 случаев ОРВИ
Анастасия ХРОМЫХ
За прошедшую неделю четыре ребенка из Новосибирской области заболели гриппом.

За прошедшую неделю четыре ребенка из Новосибирской области заболели гриппом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю четыре ребенка из Новосибирской области заболели гриппом. Об этом на оперативном совещании в правительстве 29 мая сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

На период с 22 по 28 мая ОРВИ диагностировали у 15 825 местных жителей.

− Также зарегистрировано четыре случая гриппа, все дети. Всего с нарастающим итогом зарегистрировано 1540 случаев гриппа, − подчеркнул министр здравоохранения НСО.

Кроме того, новосибирцы обращались в медучреждения после укуса клеща – всего 1067 обращений, 25 человек забрали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.

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