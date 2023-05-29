В Новосибирске суд избрал меру пресечения мужчине, развратившему школьницу в подъезде

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Фото: СУ СК РФ по НСО

В понедельник, 29 мая, суд избрал меру пресечения мужчине, развратившему школьницу в подъезде жилого дома в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, работавшая на месте.

В Ленинский районный суд Новосибирска из изолятора временного содержания сегодня вновь привезли предполагаемого педофила. В пятницу, 26 мая, ему не смогли избрать меру пресечения. В итоге мужчине продлили срок задержания на 72 часа.

Заседание проходило в закрытом режиме. Известно, что следователь ходатайствовал об аресте предполагаемого извращенца. Это прошение поддержала и представитель прокуратуры.

− Постановлением Ленинского районного суда Новосибирска от 29.05.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2023 года в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ, − пояснили журналисту КП-Новосибирск в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

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