В Новосибирской области на 18% снизилось количество экономических преступлений

Количество экономических преступлений в Новосибирской области снизилось на 18%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество экономических преступлений в Новосибирской области снизилось на 18%. Такая информация была озвучена на Международном экономическом форуме «Право и экономика», в котором приняли участие представители региональной прокуратуры.

Всего за 2023 год зарегистрировано 785 преступлений в сфере экономики. Об этом сообщает InfoPro54 со ссылкой на ведомство.

− Особую роль в сохранении безопасности страны играет борьба с экономической преступностью, которая в настоящее время остается актуальной, − подчеркнул и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Сергей Захаров.

Он добавил – прокуратура контролирует расследование преступлений экономической направленности, чтобы избежать негативных последствий для бизнеса.

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