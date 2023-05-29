Шел в ночи по трассе: под Новосибирском фура насмерть сбила неизвестного мужчину

В Новосибирской области фура насмерть сбила мужчину, шедшего по проезжей части. Фото: ГИБДД по НСО.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе. Там фура насмерть сбила неустановленного мужчину. Он в ночи шел по проезжей части.

– Водитель 1976 года рождения на автомобиле «Скания» ехал по автодороге К-19Р «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий». На 19 км трассы наехал на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении, – сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Пешеход, личность которого еще не установили, погиб на месте. На вид ему около 40 лет, одет был в темную одежду без светоотражающих элементов.

По факту аварии в полиции проводят проверку.

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