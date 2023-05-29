В Новосибирске задержали нелегальных мигрантов с игровыми автоматами

В помещении, где находились выходцы из Средней Азии, обнаружили подпольный игорный клуб. Фото: https://mvdmedia.ru/

В Новосибирске силовики задержали четверых нелегальных мигрантов. В помещении, где находились выходцы из Средней Азии, обнаружили подпольный игорный клуб, сообщили в УТ МВД России по СФО.

Задержанные – мужчины в возрасте от 28 до 54 лет. В отношении мигрантов составили административные протоколы, предусмотренные статьей 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Кировский районный суд постановил оштрафовать каждого на сумму до трех тысяч рублей. Сейчас трое из них находятся в центре временного содержания иностранных граждан – в скором времени их выдворят из страны.

Что касается факта обнаружения игровых автоматов, то в настоящее время проводится процессуальная проверка на предмет возбуждения уголовного дела. Речь идет о преступлении по части первой статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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