«Изъяли патроны и порох»: в Новосибирской области 73-летнего пенсионера подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов

73-летнего пенсионера из Новосибирской области подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирской области у 73-летнего пенсионера полицейские и сотрудники УФСБ нашли оружие и взрывчатку. На мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Оружие и боеприпасы у пожилого сибиряка изъяли и отправили на экспертизу.

–Она установила, что мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом, патроны в количестве 70 шт, две банки с бездымным порохом- массой 1 кг, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Пенсионер во время допроса дал признательные показания. Ему избрали меру пресечения в виду подписки о невыезде.

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