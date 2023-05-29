«Ловил руками ночью с фонариком»: житель Новосибирска рассказал, как наловил целую ванну крупных раков

Новосибирец рассказал, как наловил целую ванну крупных раков. Фото: предоставлено Максимом.

Житель Новосибирска наловил целую ванну крупных раков. Мужчина рассказал КП-Новосибирск, как добыл столь богатый улов.

– Ловил руками на глубине около 40-50 см, ночью с фонариком в черте города, неподалеку от Бугринского моста, – поделился новосибирец Максим.

Судя по фото, которые показал сибиряк, рак довольно крупный. Максим говорит, что такой улов – редкость.

Также мужчина поделился рецептом приготовления раков.

– В кипящую сильносоленую воду добавил укроп лимон, лавровый лист. После закинул раков на 10-15 минут. Далее дал им остыть в этом рассоле, – рассказал Максим.

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