Новосибирец, вернувшийся с СВО, погасил долг по алиментам в полмиллиона

Должник по алиментам погасил долг в полмиллиона после возвращения из зоны СВО. Фото: Даниил ОПАРИН

Должник по алиментам погасил долг в полмиллиона после возвращения из зоны спецоперации на Украине. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

У 35-летнего новосибирца трое детей от разных браков.

− В одном браке у него 14-летний сын. Сумма долга составила 540 тысяч рублей. В другом браке у гражданина долг в 200 тысяч рублей на содержание 12-летней дочери и 6-летнего сына, − отметили в публикации.

Оказалось, что мужчина долгое время не платил алименты и скрывался от судебных приставов. Несколько раз должник официально устраивался на работу, однако удержанных денег не хватало на то, чтобы полностью погасить долг.

В октябре прошлого года новосибирец вступил в ряды военнослужащих-контрактников. О своем решении он сообщил судебному приставу. С того периода у него начали удерживать денежные средства в счет погашения долга.

В зоне СВО сибиряк получил ранение, после чего вернулся домой в отпуск. Тогда он связался с судебным приставом и заявил о намерении полностью погасить долг по алиментам. После выплаты необходимой суммы с него сняли все запреты и ограничения.

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