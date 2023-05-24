Новосибирские депутаты обсудили вопрос заключения контрактов на ремонт дорог

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политики Валерий Ильенко возмущен ситуацией с контрактами. Фото: Законодательное Собрание Новоисбирской области.

Своевременное заключение контрактов на ремонт дорог - проблема, которую уже не раз поднимали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Подняли ее на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, куда были прглашены и главы районов.

- Была поставлена задача до 31 марта отконтрактоваться на 95%, - напомнил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политики Валерий Ильенко. - Последний срок – 1 июня. Если нет – предлагается снимать лимиты. Как будете тогда объясняться с населением?

И опасения эти обоснованы: к примеру, в Барабинском районе до сих пор не законтрактовано 89% запланированных к выполнению в этом году дорожных объектов, в Каргатском районе – 65%, Искитимском – 75%, Мошковском – 100%, Новосибирском – 78%, Чановском – 91%.

Один из основных проблемных вопросов муниципальных образований – выполнение проектных работ, включился в обсуждение депутат Александр Барсуков:

- Объемы небольшие, проектировщики идут неохотно на объекты муниципальных образований. Второе, когда готовят технические задания – специалистов в районах особых нет – допускают серьезные ошибки. По некоторым районам подрядчики просто не выходят на торги, так как стоимость занижена. Выход – надо заранее заниматься проектной документацией». По мнению депутата, если уж снимать с районов деньги, надо передавать средства не просто на областные объекты, а таким же районам, которые выполнили свои задачи.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков назвал цифры этого года: из областного бюджета муниципальным районам выделены субсидии в общей сумме 2 млрд 700 млн рублей. Городским округам – 2 млрд 440 млн рублей. Почему районы до сих пор не заключили контракты - вопрос.

- Мы видим проблемы, которые следует решать депутатам. Но ответственность за выполнение дорожных объектов, в первую очередь, на главах муниципальных образований. Они несут прямую ответственность за проведение торгов, – подчеркнул Валерий Ильенко.