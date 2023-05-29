В Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Искитимском районе Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Искитимском районе Новосибирской области. Оперативное сообщение появилось на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН 29 мая.
Подземные толчки зарегистрировали в районе Усть-Чемского сельсовета. Магнитуда землетрясения составила 3,7.
− Интенсивность в эпицентре − 4,4, − говорится в оперативном сообщении о сейсмических событиях.
Ранее КП-Новосибирск пообщалась с директором Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александром Емановым и узнала, почему в Новосибирской области часто происходят землетрясения.
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