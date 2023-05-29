В Новосибирске иномарка сбила первоклассника на Богдана Хмельницкого

В Калининском районе Новосибирска первоклассник попал под колеса иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Калининском районе Новосибирска первоклассник попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 28 мая. За рулем автомобиля Hyundai Solaris сидел 30-летний мужчина.
− Водитель, двигаясь по внутридворовой территории в районе дома 46 по улице Богдана Хмельницкого, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, − рассказали в Госавтоинспекции.
Мальчика госпитализировали с различными травмами. На месте работали сотрудники ДПС.
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