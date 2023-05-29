Утром понедельника 29 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 29 мая Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. В городе ведут ремонтные работы на дорогах, что осложняет ситуацию с заторами. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», не проехать сегодня.

Пробки на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского, не проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и Райсовета. Движение по Димитровскому мосту тоже затруднено. Заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Не проехать по проспекту Карда Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правобережье заторы на Бориса Богаткова, Большевистской, улицах Восход, Кирова и Добролюбова.

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