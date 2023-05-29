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НовостиОбщество29 мая 2023 0:58

Утром понедельника 29 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки

Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Утром понедельника 29 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки.

Утром понедельника 29 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 29 мая Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. В городе ведут ремонтные работы на дорогах, что осложняет ситуацию с заторами. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», не проехать сегодня.

Пробки на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского, не проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и Райсовета. Движение по Димитровскому мосту тоже затруднено. Заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Не проехать по проспекту Карда Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правобережье заторы на Бориса Богаткова, Большевистской, улицах Восход, Кирова и Добролюбова.

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