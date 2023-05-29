До +32!: в Новосибирск в начале июня придет летняя жара

Начало июня в Новосибирске обещает быть жарким. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начало июня в Новосибирске обещает быть жарким. По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до +32 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в четверг, 1 июня, будет +27 градусов днем и +14 ночью. В пятницу, 2 июня, прогнозируют +29 днем, ночью до +15.

Выходные тоже будут жаркими. В субботу обещают до +30, в воскресенье – до +31.

В понедельник, 5 июня, столбик термометра достигнет отметки +32 градуса. Осадков в эти дни не ожидается.

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