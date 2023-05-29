«Местами гроза и северный ветер»: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

Синоптики обещают дождь в течение дня. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске рабочая неделя 29 мая начнется с дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем температура воздуха составит +17…+19 градусов, ночью +9…+11 градусов. Местами ожидается дождь и гроза. Ветер подует северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» день будет пасмурный и дождливый. Днем столбики термометров покажут +16…+17 градусов, а ночью опустятся до +9. Атмосферное давление 750-751 миллиметр ртутного столба.

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