«Местами гроза и северный ветер»: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

Синоптики обещают дождь в течение дня.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске рабочая неделя 29 мая начнется с дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
- Днем температура воздуха составит +17…+19 градусов, ночью +9…+11 градусов. Местами ожидается дождь и гроза. Ветер подует северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду, - обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс Погода» день будет пасмурный и дождливый. Днем столбики термометров покажут +16…+17 градусов, а ночью опустятся до +9. Атмосферное давление 750-751 миллиметр ртутного столба.
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