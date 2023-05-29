Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 0:00

«Местами гроза и северный ветер»: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

В Новосибирске 29 мая ожидается дождь
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Синоптики обещают дождь в течение дня.

Синоптики обещают дождь в течение дня.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске рабочая неделя 29 мая начнется с дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем температура воздуха составит +17…+19 градусов, ночью +9…+11 градусов. Местами ожидается дождь и гроза. Ветер подует северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» день будет пасмурный и дождливый. Днем столбики термометров покажут +16…+17 градусов, а ночью опустятся до +9. Атмосферное давление 750-751 миллиметр ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber