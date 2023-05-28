На въезде в новосибирский ботанический сад сбили лося

Животное погибло.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На входе в новосибирский ботсад сбили лося. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск».
- В Академгородке, на входе в Ботсад, на улице Воеводского лежит лось. Может сбили, может застрял, - говорится в посте.
Как сообщает подписчица, животное погибло.
Это не первый случай, когда в регионе гибнет лось. Напомним, что в начале мая 2023 года животное погибло на трассе. Его сбила машина недалеко от Пашино.
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