На въезде в новосибирский ботанический сад сбили лося

Животное погибло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На входе в новосибирский ботсад сбили лося. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск».

- В Академгородке, на входе в Ботсад, на улице Воеводского лежит лось. Может сбили, может застрял, - говорится в посте.

Как сообщает подписчица, животное погибло.

Это не первый случай, когда в регионе гибнет лось. Напомним, что в начале мая 2023 года животное погибло на трассе. Его сбила машина недалеко от Пашино.

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